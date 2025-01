Silvana Da Roit presenta il nuovo romanzo "Spacco tutto"

Sabato 11 gennaio alle 17.00 presso la sala “Spazio contemporaneo” della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola si terrà la presentazione del nuovo libro di Silvana Da Roit, “Spacco tutto”, edito da Convalle.

Nel suo quinto romanzo, l’autrice si trova a interpretare la terza età con ironia e tenerezza, come indica la breve sinossi: “Mario, detto il Briscola, nonostante goda di una buona salute si trova a fare i conti con l’età che avanza inarrestabile e con un passato ingombrante. È una testa dura, un focoso, e quando sente minacciata la sua autonomia, piuttosto che seguire il figlio e lasciare l’Italia, decide di vivere in una casa di riposo, dove sboccia l’amicizia tra improbabili coinquilini. Grazie alla forza di quell’amicizia, i segreti più reconditi verranno a galla per lenire dolori e pesi, fino a comprendere che briciole di vita rimasta hanno il potere di ribaltare ciò che è stato e che la vita va vissuta con ironia e tasche piene d’amore.”

La presentazione è a cura di Rocco Cento con la collaborazione degli allievi del corso di scrittura creativa. Ingresso ad offerta libera, in favore dei progetti del Circolo letterario “L’Obelisco”.