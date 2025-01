Le proposte del Cinema Corso in programmazione dal 9 al 14 gennaio

Il Cinema Corso apre il nuovo anno con una programmazione variegata, pensata per soddisfare i gusti di grandi e piccini. Dalla comicità irriverente alla magia del cinema d'animazione, fino a storie toccanti e avventurose: ecco i film in programma questa settimana.

Io sono la fine del mondo

Commedia - Regia di Gennaro Nunziante

Protagonista di questa esilarante e pungente commedia è Angelo Duro, nei panni di un autista che trasporta adolescenti ubriachi a casa dopo le serate romane. La routine viene sconvolta da una telefonata dalla Sicilia: la sorella lo chiama per chiedergli di occuparsi dei genitori anziani. Tra vecchi rancori e nuove dinamiche, la storia esplora con ironia i paradossi del rapporto genitori-figli.

Proiezioni:

Giovedì 9 gennaio - ore 20:30

Venerdì 10 gennaio - ore 20:30

Sabato 11 gennaio - ore 20:30

Domenica 12 gennaio - ore 20:30

Lunedì 13 gennaio - ore 20:30

Martedì 14 gennaio - ore 20:30

Guarda il trailer:



Here

Dramma - Regia di Robert Zemeckis

Un viaggio intimo e universale, tutto ambientato in una sola stanza. Tom Hanks e Robin Wright danno vita a una storia che attraversa 100 anni, raccontando amori, perdite e risate delle generazioni che hanno abitato quello spazio. "HERE" cattura l’essenza dell’esperienza umana, regalando emozioni uniche.

Proiezioni:

Giovedì 9 gennaio - ore 20:30

Venerdì 10 gennaio - ore 20:30

Sabato 11 gennaio - ore 20:30

Domenica 12 gennaio - ore 20:30

Lunedì 13 gennaio - ore 20:30

Martedì 14 gennaio - ore 20:30

Guarda il trailer:

Mufasa: il Re Leone

Animazione - Prequel Disney diretto da Barry Jenkins

Un tuffo nel passato per scoprire la storia mai raccontata di Mufasa, il leggendario Re delle Terre del Branco. Orfano e senza speranza, il giovane Mufasa intraprende un viaggio epico che lo porterà a diventare il leader che tutti conosciamo. Un’avventura emozionante per tutta la famiglia, raccontata dalle voci di Rafiki, Timon e Pumbaa.

Proiezioni:

Venerdì 10 gennaio - ore 17:30

Sabato 11 gennaio - ore 17:30

Domenica 12 gennaio - ore 17:30

Guarda il trailer:

Sonic 3: l'avventura continua

Animazione/Avventura - Regia di Jeff Fowler

L’eroe blu supersonico torna con una nuova emozionante sfida! Sonic, Tails e Knuckles uniscono le forze per affrontare il misterioso Shadow the Hedgehog, doppiato da Keanu Reeves. Un’avventura piena di azione e sorprese, perfetta per gli amanti della saga.

Proiezioni:

Venerdì 10 gennaio - ore 17:30

Sabato 11 gennaio - ore 17:30

Domenica 12 gennaio - ore 17:30

Guarda il trailer: