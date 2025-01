Alpe Devero, anche questo inverno sono state istituite le "aree di tranquillità"

Come già nel 2023, con la collaborazione della cooperativa Devero 2.0 e della Scuola Sci Alpe Devero, anche per l’inverno 2024 – 2025 sono state perimetrate dall’ente di gestione delle aree protette dell’Ossola due aree di tranquillità a maggior tutela, dedicate in particolare allo svernamento del fagiano di monte.

In loco sono state posizionate le ormai note “bandierine gialle” che perimetrano le aree interdette. Sul sito dell’ente sono presenti ulteriori informazioni e le mappe dettagliate delle aree.

L’ente ricorda, inoltre, che tutte le aree al di fuori delle “aree di tranquillità a maggior tutela” restano accessibili per le escursioni, seguendo comunque le raccomandazioni comportamentali indicate nei pannelli posti lungo i percorsi, come ad esempio l’obbligo di cani al guinzaglio e l’avviso di seguire le tracce già esistenti per le escursioni.