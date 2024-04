Da Anas un progetto da 25 milioni per la strada delle Roccette in Formazza FOTO

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha incontrato oggi a Domodossola, una delegazione di imprenditori della Val Formazza, insieme al sindaco di Formazza Bruna Papa. "Una realtà del Piemonte che conosco bene e che mi è entrata nel cuore" ha detto il governatore durante l’incontro che si è svolto nella sala consiliare del municipio di Domodossola.

Cirio ha ricevuto conferme dal ministero e da Anas: "Non sono rassicurazioni, ma certezze, sul progetto per la costruzione di due gallerie sulla strada delle Roccette".

“Anas Piemonte sta progettando la realizzazione di questo intervento, con l'esclusione dal Via, un'opera propedeutica ad un sito di interesse nazionale – spiega il presidente Cirio – che permetterà di mettere in sicurezza il transito anche in caso di nevicate”. Si tratta di un intervento “stimato, al momento, a circa 20-25 milioni di euro – prosegue – Una cifra sicuramente importante, ma altrettanto importanti sono gli investimenti che gli operatori del turismo hanno fatto in quell’area”. L’intervento, assicura Cirio, sarà realizzato in tempi brevi. Il governatore ha parlato della fase di progettazione pronta già in autunno.