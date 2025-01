Allarme in alta Valle Divedro per una valanga che sembra aver coinvolto 3 scialpinisti. E' successo intorno alle 12.30 sopra Trasquera nella zona della Punta Valgrande. Sul posto stanno convergendo gli uomini del Soccorso Alpino Civile e i militari del Sagf.



In volo anche l'elicottero del 118 che porterà in quota i cinofili per iniziare le ricerche.