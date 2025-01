Nasce la "Caramella del professore" in ricordo di don Tullio Bertamini

Proprio al termine dell'anno dedicato ai festeggiamenti per il centenario dalla nascita di don Tullio Bertamini (1924 – 2013), l'Associazione e la Fondazione Ruminelli accolgono la “nascita” di un nuovo prodotto legato alla figura così illuminata dello storico e studioso, indimenticabile docente e preside del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola.

La dottoressa Valeria Tantardini, titolare dell'omonima erboristeria in centro a Domodossola, ha studiato e creato le “Caramelle del Professore”, dedicate al ricordo del suo insegnante degli anni di liceo e realizzate a base di estratti da piante medicinali con proprietà benefiche, ideali per combattere tosse, abbassamento di voce e gola irritata.

“Sebbene don Bertamini come storico abbia trasmesso il proprio sapere per iscritto, attraverso numerosi libri – racconta la dottoressa Tantardini – è anche vero che, come docente di matematica, il professore utilizzò la propria voce per convogliare gli stessi saperi a tante generazioni di studenti. Questo mi è stato di ispirazione nello scegliere le essenze più indicate per la protezione delle vie respiratorie, tipiche dei prati ossolani e ho preparato nel laboratorio: erisimo, detto anche “erba dei cantanti”, timo, pino, carvi, detto anche kummel o cumino di montagna, menta, malva, piantaggine e salvia. Il professore avrebbe sicuramente apprezzato una caramella per proteggere la propria voce”.

"Se durante gli anni del liceo avevo temuto spesso le interrogazioni del professor Bertamini, – aggiunge Valeria Tantardini – tutto cambiò in età adulta. Infatti, di tanto in tanto il professor Bertamini, incuriosito anche dal mio piccolo negozio, passava in erboristeria a salutarmi e ora che non lo temevo più era bello chiacchierare un po' con lui, mi faceva sempre piacere offrirgli qualche caramella, che lui mostrava di gradire. È anche per ricordare questi momenti che è nata l'idea della "Caramella del Professore" dedicata a don Bertamini”.

L’Associazione e la Fondazione Ruminelli ringraziano la dottoressa Tantardini che, come era già accaduto in occasione delle celebrazioni per i settecento anni delle mura di Domodossola, dimostra la propria passione verso la cultura creando a titolo totalmente gratuito prodotti che celebrano eventi e personaggi ossolani.