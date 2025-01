Grande successo per la giornata dedicata alle forze dell’ordine contro le mafie FOTO

Grande partecipazione questa mattina all’Istituto Comprensivo “F.lli Casetti” di Preglia, dove si è tenuta la “Giornata della gratitudine alle forze dell’ordine per il contrasto alle mafie”. L’iniziativa, promossa dalla Regione Piemonte e sostenuta con entusiasmo dal Comune, ha coinvolto attivamente gli alunni delle scuole elementari.

All’evento hanno partecipato figure istituzionali di rilievo, tra cui l’assessore comunale Mario Allegri e il sottosegretario regionale Alberto Preioni. La dirigente scolastica Patrizia Taglianti ha accolto con calore i rappresentanti delle varie forze dell’ordine operanti sul territorio, a cui sono stati consegnati riconoscimenti ufficiali per il loro impegno costante nella lotta alla criminalità organizzata.

Durante la giornata, i bambini hanno assistito a dimostrazioni con le unità cinofile e hanno potuto osservare da vicino i mezzi in dotazione alle diverse forze di sicurezza. Un momento particolarmente significativo è stato la distribuzione agli studenti di copie della Costituzione italiana e di un libro di Geronimo Stilton dedicato alla legalità, offerti dall’amministrazione comunale.

Tra le forze dell’ordine presenti vi erano rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, del Nucleo Carabinieri Forestali, della Polizia Municipale e volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Gli operatori hanno spiegato ai giovani l’importanza del loro ruolo nella prevenzione e nel contrasto alle mafie.

L’iniziativa si inserisce in un progetto educativo più ampio. Sulla scia del successo degli incontri dello scorso anno, il Comune e l’Istituto Comprensivo hanno già pianificato per il 2025 nuove attività con gli alunni della scuola primaria. Durante questi appuntamenti, il personale della Polizia Municipale e dell’Arma dei Carabinieri illustrerà i servizi svolti quotidianamente per garantire la sicurezza della comunità.

Il materiale didattico distribuito oggi sarà utilizzato in classe per approfondire con i docenti i temi trattati durante la giornata. Questa esperienza si conferma un’opportunità preziosa per educare i più giovani ai valori della legalità e del rispetto delle istituzioni.