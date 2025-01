"SF@School", nelle scuole del Vco un percorso di educazione economico-finanziaria

La Consulta Provinciale degli Studenti, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale del Vco, presenta il progetto SF@School. L’iniziativa nasce, all’interno della consulta, dalla consapevolezza dell’importanza di sviluppare competenze nell’ambito dell’educazione finanziaria per gli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado, indipendentemente dall’indirizzo di studio, inclusi quelli che non prevedono corsi specifici su questa materia.

Per raggiungere questo obiettivo, la consulta si è rivolta a Starting Finance, una startup leader nell’informazione e formazione economico-finanziaria rivolta ai giovani e, con il supporto organizzativo dell’Ufficio Scolastico Provinciale, ha presentato e promosso il percorso formativo nelle scuole secondarie di secondo grado del territorio. Il progetto, che affronta tematiche come il risparmio e gli investimenti, mira a coinvolgere gli studenti con approcci interattivi e pratici, attraverso un seminario gratuito della durata di due ore che sarà calendarizzato, presso ciascuno degli istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa, nella seconda parte dell’anno scolastico in corso.