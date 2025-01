La Findomo PediacoopH24 cede alla capolista Galliate: 76-89 al Pala Raccagni

Sconfitta contro la capolista Galliate per la Findomo PediacoopH24 che al Pala Raccagni ha ceduto 76-89. Non sono bastati i 28 punti di Donaddio: Galliate ha confermato di essere ad un altro livello in questo momento.

“Abbiamo perso la partita contro un' ottima formazione attrezzata sicuramente per essere protagonista anche nella fase play off. Noi -così coach Fabbri - abbiamo perso purtroppo la gara, per due motivi fondamentali, i troppi palloni persi dovuti alla loro intensità difensiva a tutto campo e la gestione purtroppo non felice dei palloni importanti quando nel terzo periodo siamo rientrati a -1, e abbiamo avuto anche 2-3 azioni per mettere la testa avanti. Dispiace perché poi a metà campo contro le loro zona 2-3 siamo stati molto bravi a fare girare la palla per prenderci tiri puliti. Qualche forzatura, i palloni persi e la gestione dei momenti cruciali hanno sicuramente condizionato la gara”.