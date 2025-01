Aperte le candidature per il servizio civile universale in Piemonte

È aperto il bando 2024/2025 per il Servizio Civile Universale in Piemonte. Si rivolge ai giovani tra i 18 e i 28 anni che siano interessati ad un’esperienza in uno dei numerosi settori disponibili, quali assistenza sociosanitaria, tutela ambientale, valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale.

Con un impegno settimanale di circa 25 ore e una durata variabile tra 8 e 12 mesi, questa esperienza permetterà ai giovani di acquisire competenze utili per il tuo futuro, ricevendo un assegno mensile di 507,30 euro.

A livello nazionale, il bando seleziona 52.236 operatori volontari, con 1.104 posti disponibili per progetti all’estero. Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma Dol (Domanda on line), accessibile con Spid, entro e non oltre le 14.00 del 22 febbraio.

Il Servizio Civile non è solo un’esperienza di volontariato: è un percorso formativo che prepara al mondo del lavoro. Include sessioni di orientamento professionale, formazione e tutoraggio per valorizzare al massimo le competenze acquisite.