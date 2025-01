Piemonte Land of Sport: incontro per le Società Sportive Piemontesi e la Carta dello Sport

Il 22 gennaio 2025, nell'ambito delle Universiadi in corso a Torino, si terrà un importante incontro rivolto alle società sportive del Piemonte. L'evento avrà luogo alle ore 19 presso l'Igloo in Piazza Castello e sarà un’occasione unica per discutere e sviluppare strategie innovative a sostegno dello sport nella regione.

Questo primo confronto vedrà la partecipazione di società sportive professionistiche impegnate nei principali campionati nazionali e internazionali (come Serie A1 e A2 per volley, basket e bocce, e Serie C per il calcio), insieme a società giovanili con titoli nazionali e atleti singoli di alto livello.

L'incontro si propone di creare un tavolo di lavoro collaborativo, coinvolgendo esperti e istituzioni regionali e nazionali. Tra gli obiettivi principali ci sono lo sviluppo di best practice, il potenziamento del networking sportivo e la promozione del turismo e dell’aggregazione sociale attraverso lo sport.

Durante l’evento, è previsto un dibattito aperto tra i partecipanti, che segnerà anche l'avvio della redazione della prima Carta dello Sport Piemontese, un documento strategico volto a definire il futuro dello sport nella regione.

Le società e gli atleti interessati sono invitati a confermare la loro partecipazione scrivendo a media@morenews.it. Non perdere l'opportunità di essere parte di questo progetto per il Piemonte, una vera "Land of Sport"!