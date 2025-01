Pediacoop h24 Domo chiude con una vittoria il girone di andata

Bella e convincente vittoria per i ragazzi della Pediacoop H24 Domo che sabato scorso hanno ottenuto un netto 0 a 3 in casa della giovane formazione del Biella Volley, fanalino di coda del girone. Come si è compreso, in questo campionato è comunque estremamente importante non sottovalutare nessuna partita perché l’insidia è dietro l’angolo, come dimostrato infatti quanto accaduto la settimana precedente contro Borgofranco.

Quindi era fondamentale arrivare al match con il giusto approccio e tornare alla vittoria per mantenersi attaccati alla zona play-off. I domesi giocano finalmente in maniera serena e ordinata senza mai andare in affanno nonostante i numerosi cambi e una formazione nuovamente dalla media-età giovanissima, quasi coetanea dei padroni di casa. Si parte infatti con Saclusa in regia, opposto Vsevolod, centrali Sirocchi e Iaria, schiacciatori De Grandis e Pennati, libero Mancuso. Domo parte avanti fin dal primo punto e controlla il set senza troppi affanni. Copione identico anche nel secondo e poi nel terzo set. Dal secondo parziale entra un ottimo Borgnis in posto 2, Maiello al centro e Livera in posto 4 per De Grandis.

Anche se Biella prova a mettere in campo tutta la grinta e l’energia a propria disposizione, Domo non si scompone e chiude in poco più di un’ora e un quarto di gioco con parziali: 18-25, 23-25, 18-25.Grazie a questa vittoria e alle contemporanee ed inattese sconfitte di Ovada, Cirié e Reba, Pediacoop H24 Domo chiude il girone di andata al quinto posto, ma ad una manciata di punti dalla zona play-off. Sarebbe bastato poco per essere attualmente sul podio. Il campionato è comunque ancora lungo, anche se nel girone di ritorno Domodossola dovrà affrontare alcuni matches delicati lontano dalle mura amiche del Palaraccagni. Non sarà quindi un compito facile entrare nelle prime tre squadre, ma Domodossola ha tutte le carte in regola per giocarsela fino in fondo.

Ora ci sarà una settimana di pausa e poi si riprenderà con la prima di ritorno con una partita a dir poco delicata: il derby con Altiora Verbania fuori casa (sabato 1 febbraio). Quel Verbania che nella prima partita di campionato aveva battuto i nostri “regalando” una sconfitta che brucia ancora.