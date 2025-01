Sport Project Vco: successi straordinari su più fronti

Prestazioni di rilievo per Sport Project Vco nel Cross di Gattico dove Matilde Bellosta e Matteo Borgnolo hanno dato spettacolo, conquistando il primo posto nelle rispettive categorie con prestazioni di altissimo livello. Dietro di loro, si sono distinti Marco Gattoni, Lorenzo Mossetti e Cristian Rabozzi, completando un podio che sottolinea la qualità del nostro team. Pietro Ruga brilla a Padova Non da meno è stato Pietro Ruga, che ha incantato nella gara indoor sui 3000 metri a Padova.

Con un eccezionale tempo di 8’42”47, Pietro ha dimostrato non solo il suo talento, ma anche il frutto di un lavoro in crescita costante. Ottima anche la prova di Andrea Cervi, che ha chiuso con un tempo di 9’04.

Nella suggestiva cornice innevata dei Piani Resinelli, la Snow Run ha visto brillare un’altra atleta del nostro team. Benedetta Broggi ha conquistato un prestigioso secondo posto, in un contesto tanto affascinante quanto impegnativo, in cui il parterre di atlete in gara era davvero alto.

Grande performance per Roberto Giacomotti al La Mandria International Cross, una delle competizioni più prestigiose del panorama del cross country. Il nostro portacolori si è distinto con una prova di altissimo livello, piazzandosi secondo italiano al traguardo, quinto assoluto. Da sottolineare anche l’ottima prova di Thomas Floriani decimo italiano e tredicesimo assoluto.