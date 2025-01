Marconi Galletti Einaudi, open day con laboratori e incontri con le aziende

Venerdì 31 gennaio, a partire dalle 15.00, l’istituto Marconi Galletti Einaudi di Domodossola propone l’evento dal titolo “Il futuro del tecnico – Il tecnico del futuro”, una giornata rivolta ai ragazzi delle scuole medie in procinto di scegliere il percorso di studi superiori, e alle loro famiglie, per conoscere la scuola e gli indirizzi formativi che offre.

Dalle 15.00 alle 16.00 è prevista una visita guidata alla scuola e ai nuovi laboratori. Alle 17.30, poi, è in programma una conferenza con la partecipazione di alcune importanti aziende del territorio, a testimonianza del fondamentale ruolo dell’industria nel Vco; intervengono le aziende Duferco, Emisfera, Imerys, Lavanderia Milanese e Tecno Costruzioni.

Nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.30, i ragazzi possono inoltre prendere parte a workshop e laboratori interattivi a cura di ex studenti dell’istituto. Sarà possibile partecipare a diversi laboratori: uno nel settore meccanico, dal titolo “La meccanica che non conosco”; due nel settore chimico/biologico, “Luce vivente: la chimica della bioluminescenza” e “Biologia molecolare: estrazione del dna”; tre nel settore elettrico/informatico/telecomunicazioni, “Robotica e droni”, “IoT: l’internet delle cose” e “Energetica e automazione”; due nell’ambito economico/turistico, “Il tedesco in viaggio” e “Alla scoperta del marketing in azienda”; infine uno nell’ambito costruzioni/ambiente/territorio dal titolo “Costruiamo il mondo: dalle idee alle cose”. Per partecipare è necessaria l’iscrizione.