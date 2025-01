A Vogogna la Parrocchia del Sacro Cuore celebra la Giornata della Memoria

La Parrocchia del Sacro Cuore celebra la Giornata della Memoria 2025 rendendo omaggio alle vittime dell’Olocausto e sensibilizzando la comunità sul valore della memoria e della pace. Nel terreno accanto alla chiesa sarà allestito "Giardino della Memoria", ispirato ai "Bambini di Terezín". Questo luogo simbolico ospiterà pensieri e riflessioni che ricordano il dramma vissuto dai più piccoli nei campi di concentramento, ma anche il messaggio di speranza e resistenza che emerge dai loro disegni e poesie.

La manifestazione prenderà il via domenica 26 gennaio alle ore 18 con l'apertura del giardino della memoria con un momento di raccoglimento all’esterno della chiesa, seguito dalla Messa. A conclusione, si terrà una breve processione fino al monumento dei caduti presso la pietra di inciampo, dove sarà deposto un mazzo di fiori in segno di ricordo e preghiera. Il giorno successivo, lunedì 27 gennaio, la parrocchia accoglierà i bambini delle scuole presso il Giardino della Memoria.

I piccoli visitatori avranno l’opportunità di appendere ad un albero spoglio lettere e messaggi scritti in classe, ispirati ai bambini di Terezín. "Un gesto simbolico - spiega il parroco don Nicola Salsa - per coltivare il valore della memoria e trasmettere un messaggio di speranza alle future generazioni. Invitiamo tutti a partecipare questa importante iniziativa per ricordare insieme e costruire un futuro di pace".