Giorno della Memoria, la Prefettura assegna sei medaglie d'onore

In occasione del Giorno della Memoria, lunedì 27 gennaio si tiene nella Prefettura del Vco, a partire dalle 10.00, la cerimonia ufficiale in ricordo delle vittime dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Alla celebrazione prendono parte il viceprefetto vicario in sede vacante Gerardo Covatta, il vicesindaco di Verbania Silvano Boroli e il vicepresidente della provincia del Vco Gianmaria Minazzi. È inoltre in programma l’esecuzione di brani musicali da parte di due studenti del liceo Gobetti di Omegna, accompagnati da un’insegnante soprano, e la lettura di una riflessione di uno studente del liceo Cavalieri di Verbania.

Durante la cerimonia saranno consegnate sei medaglie d’onore ai familiari di concittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. I riconoscimenti saranno assegnati a:

- Francesco Nilo, nato a Castelvetrano (TP) il 1° ottobre 1919 e deceduto a Villadossola il 23 maggio 2004. Arruolato nel 17° reggimento fanteria compagnia divisione Acqui, viene fatto prigioniero dai tedeschi a Cefalonia il 22 settembre 1943, deportato e internato nel campo di concentramento di Stalag XIII D di Norimberga fino alla sua liberazione avvenuta ad opera degli anglo-americani il 17 aprile 1945. La medaglia d’onore sarà consegnata alla figlia Giovanna Anna Nilo.

- Vito Esposito, nato a Tortorella (SA) il 10 giugno 1921 e ivi deceduto il 16 gennaio 2004. Arruolato negli Alpini, 48° reggimento artiglieria da montagna, viene catturato in Francia il 9 settembre 1943, caricato su un carro per bestiame, deportato in Germania e internato a Colonia. È stato liberato e trattenuto dalle Forze Alleate il 14 aprile 1945. La medaglia d’onore sarà consegnata al figlio Giovanni Esposito.

- Lino Eberle, nato a Erba Incino (CO) il 12 agosto 1922 e deceduto a Vigevano (PV) il 13 febbraio 2005. Arruolato nel 67° reggimento fanteria, viene catturato dalle truppe tedesche il 9 settembre 1943 e deportato nel campo di Stammlager XII C — AK 15001 Hammelburg. È stato liberato il 1° agosto 1945. La medaglia d’onore sarà consegnata al figlio Adriano Eberle.

- Antonio Celestino Aristide Martinotta, nato a Corteno Golgi (BS) l’8 luglio 1920 e deceduto a Pieve Vergonte il 26 giugno 1995. Arruolato nel 17° reggimento fanteria, viene catturato dai tedeschi in Grecia il 9 settembre 1943 e internato in diversi campi di concentramento tedeschi. È stato liberato nel maggio del 1945. La medaglia d’onore sarà consegnata alla figlia Maria Teresa Martinotta.

- Sante Garzi, nato in Bastia di Lovolon (PD) il 7 aprile 1909 e deceduto nel campo di concentramento di Dortmund, in Germania, il 17 marzo 1945. Arruolato nel 55° reggimento Fanteria “Marche” 9° Compagnia, viene catturato e internato nel 1944. La medaglia d’onore sarà consegnata al nipote Vincenzo Garzi.

- Idelmo Lievi, nato a Sant’ Ambrogio di Valpolicella (VR) il 28 maggio 1924 e deceduto a Meina il 13 dicembre 2019. Arruolato nel 38° reggimento fanteria viene catturato a Tortona (AL) dai soldati tedeschi l’8 settembre 1943. Inizialmente internato a Luchenwalde, viene successivamente trasferito in altri campi di concentramento. La medaglia d’onore sarà consegnata alla figlia Roselda Lievi.