Saranno abbattuti i due lupi avvicinatisi ad un bambino

È stato rilasciato in queste ore un ordine di abbattimento immediato per due lupi nel Canton Glarona, in Svizzera. L’ordine di soppressione dovrà essere eseguito dai guardacaccia del cantone.

La decisione è stata presa quando, giovedì, a Elm due lupi si sono avvicinati a meno di trenta metri da un bambino di 4 anni. La madre e i passati hanno vanamente cercato di scacciare l’animale.

Così il Cantone ha detto sì alla soppressione dei due animali sulla base della «Strategia Lupo Svizzera», linee guida che regolano la preservazione e la caccia del lupo,

La decisione di abbattere i due lupi arriva dopo altri episodi: a dicembre un lupo si era avvicinato a meno di due metri dalla soglia di un’abitazione, nel comune di Matt.

La notizia dell’abbattimento ha fatto insorgere gli animalisti del gruppo «Wolf-Schweiz» che sostengono che l’ avvicinamento ‘’occasionale’’ agli esseri umani non è un comportamento innaturale del lupo, ma ‘’fa parte del suo repertorio’’.

Proprio dal 1° febbraio in Svizzera entrerà in vigore una nuova legge che fissa condizioni più severe per l’abbattimento dei lupi. In effetti, per procedere, occorrerà avere più chiarezza nella correlazione tra interventi regolatori e danni causati dai predatori.