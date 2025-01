“Per non dimenticare”, scoperta la targa commemorativa in Piazza Repubblica FOTO

Questa mattina, Piazza Repubblica dell’Ossola è stata testimone di un momento speciale in occasione dell’evento “Per non dimenticare”, organizzato con la collaborazione delle scuole medie Gisella Floreanini e dell’istituto Marconi Galletti Einaudi. Tantissimi studenti hanno affollato la piazza davanti al Palazzo di città, dando vita a una commemorazione toccante.

Il Sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, insieme al presidente della Provincia Alessandro Lana, ha scoperto targa commemorativa in ricordo delle vittime della deportazione: "Da Domodossola..ad Auschwitz", dedicato alla famiglia Hasson e Ravenna.

Il momento è stato arricchito dalla partecipazione degli studenti, che hanno reso la cerimonia ancora più significativa con il coro e l’orchestra. La loro voce e la loro musica hanno contribuito a rendere il momento pieno di riflessione.

In chiusura della cerimonia, l’amministrazione ha dato il via a un gesto simbolico: il legare un cordino di fronte al Palazzo della Città, consegnato a tutti i presenti dagli alunni, come segno di ricordo e di impegno a non dimenticare.