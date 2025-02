Le foto di Renzo Petterino in mostra a La Cinefoto

Domani, venerdì 31 gennaio, Renzo Petterino, appassionato fotografo con oltre quarant'anni di esperienza, presenterà una serie di scatti alle 21 a La Cinefoto in Via Paolo della Silva 24. a Domodossola. I temi trattati includeranno "A Memento", "Il riscatto in un pugno", "Lasciati condurre", "El paso del la historia", "Crete" e "Chiaro di luna". Petterino continuerà a esplorare attraverso le sue fotografie la narrazione emotiva e creativa, con un focus su architettura e ritratti.