Sfida decisiva al Pala Raccagni: Findomo Pediacooph24 contro Borgo Ticino

Si gioca al Pala Raccagni il matcl clou di giornata in Dr1: la Findomo Pediacooph24 ospiterà alle 18 Borgo Ticino in una partita che mette in palio punti pesantissimi per la zona play-off.

"Il successo con Rivarolo, ottenuto con una grande difesa e con una reazione importante nell'ultimo quarto - ha sottolineato coach Fabbri - ci ha dato consapevolezza ed entusiasmo. Ora dobbiamo chiudere nel migliore dei modi il trio di partite casalinghe contro una squadra forte, che naviga nelle zone alte della classifica e ha tante armi a disposizione".

La Paracchini Expo Foma invece sarà ospite di Settimo. "Partita da vincere, per rimanere ancorati alle prime quattro posizioni che regalano un vantaggio al primo turno play-off. Siamo al completo e questa è quasi una novità: l'obiettivo è conquistare il successo perchè se vogliamo fare un ultimo step a livello tecnico e caratteriale dobbiamo vincere in trasferta - le parole di coach Verri.