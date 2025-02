A Viganella la tradizionale festa della Candelora FOTO

Buona partecipazione di gente domenica a Viganella per la festa della Candelora, che segna per il paese antronese il ritorno del sole. Dopo tre lunghi mesi di ombra, con la montagna a far da ostacolo ai raggi del sole, Viganella ha celebrato la tradizionale candelora partendo dalla messa, celebrata nella chiesa del paese da don Massimo Bottarel e da don Renato Sacco. La festa della luce e della rinascita ha visto la benedizione delle candele e poi la processione per le vie del paese con la immancabili ‘cavagnette’, alberelli decorati con nastri e ghirlande che le donne in costume hanno portato sulla testa.

Uno dei momenti più attesi sarà la riproposizione della "pescia", l’abete arricchito di prodotti gastronomici locali. Il compito di portare l’albero dalla piazzetta di Viganella sino all’interno della chiesa è toccato agli alpini. La giornata si è chiusa con l’incanto delle offerte.