Una giornata di celebrazioni per il centenario della centrale idroelettrica di Rovesca

Il Comune di Antrona Schieranco, in collaborazione con Enel Green Power e le Aree Protette dell’Ossola, ricorda domenica 6 luglio i 100 anni della Centrale Idroelettrica di Rovesca “G. B. Pirelli”. Una ricorrenza storica per il territorio che vedrà una giornata ricca di eventi aperti a tutti.

Le celebrazioni inizieranno dalle ore 9.00 con le visite guidate alla centrale, che proseguiranno fino alle 16.30 grazie a un servizio navetta gratuito dalla Piazza Corriere di Antronapiana, attivo ogni 45 minuti (pausa dalle 12.00 alle 13.30). Sarà l’occasione per scoprire da vicino il funzionamento dell’impianto e la sua storia centenaria.

Sempre alle 9.00, presso il Salone Polivalente, si terrà l’inaugurazione della mostra commemorativa a cura dell’ing. Andrea Cannata, che ripercorrerà l’evoluzione della centrale e il suo impatto sul territorio. In contemporanea partiranno anche le attività artistiche, aperte a hobbisti, scultori e artisti, chiamati a realizzare opere ispirate all’energia rinnovabile e alla relazione tra comunità ed energia. Le creazioni verranno esposte nel salone e all’esterno. Per i bambini delle scuole elementari sarà attivo un laboratorio dalle 10.00 alle 12.00 con Sara Caprera, nell’ambito del progetto “Nati per Leggere”.

Alle ore 10.00, il salone polivalente ospiterà la conferenza commemorativa "I primi 100 anni della Centrale di Rovesca", con interventi di Andrea Cannata, Umberto Di Donato, Giulio Tonelli e Angelo Vecchi.

Tra le iniziative collaterali, ci sarà il concorso fotografico sul tema “Acqua ed Energia in Valle Antrona”, aperto a tutti fino al 17 luglio. Le 15 migliori fotografie saranno esposte al Centro Commerciale Ossola Outdoor Center.