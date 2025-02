Intervento dei vigili del distaccamento di Domodossola con in supporto l'autobotte questa sera alle 20.30 circa per un incendio in un'azienda agricola nel comune di Montecrestese. Ad andare a fuoco, a seguito dell'avvertimento di un boato nella zona, un autocarro.

I vigili del fuoco hanno estinto le fiamme evitando che si propagassero alle pertinenze rurali circostanti. L'incendio è avvenuto in località Pontetto. L'intervento è ancora in corso.