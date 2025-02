La città celebra il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe

Il comune di Domodossola celebra, lunedì 10 febbraio, il Giorno del Ricordo, istituito in memoria delle vittime delle foibe istriane.

Per l’occasione, sono previsti due momenti di commemorazione. Il primo ha inizio alle 10.00 presso il largo delle vittime delle foibe istriane, in via Borgnis, con la cerimonia commemorativa e l’orazione ufficiale del professor Marcello Landi.

Alle 11.00, poi, appuntamento nell’aula magna della scuola media statale Floreanini per un momento di riflessione con gli studenti, con la lettura di alcuni testi intervallati dall’esecuzione di brani musicali.