Giornata mondiale contro il cancro: la Regione Piemonte promuove la prevenzione

In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, che si celebra oggi, 4 febbraio, la Regione Piemonte rinnova il suo impegno nella lotta contro il cancro, promuovendo il programma "Prevenzione Serena". Un'iniziativa pensata per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della diagnosi precoce e per offrire a tutti la possibilità di accedere gratuitamente agli screening per i tumori della mammella, del collo dell'utero e del colon-retto.

La prevenzione è uno strumento fondamentale nella lotta contro il cancro: la diagnosi precoce aumenta le probabilità di successo dei trattamenti e migliora significativamente le possibilità di guarigione. Con "Prevenzione Serena", la Regione Piemonte rende possibile a tutte le persone, in particolare quelle appartenenti alle fasce di popolazione più a rischio, di effettuare questi screening gratuitamente, senza costi aggiuntivi.

Il programma è un invito a prendersi cura di sé, non solo per il proprio benessere, ma anche per proteggere le persone care. Partecipare è semplice e può fare una grande differenza nella propria vita.

Per maggiori informazioni e per iscriversi agli screening, è possibile visitare il sito ufficiale della Regione Piemonte: regione.piemonte.it.