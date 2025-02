Teatro nei borghi, rimandato lo spettacolo "Spirito giocoso"

Era in programma per questo sabato, 8 febbraio, il nuovo spettacolo della rassegna “Teatro nei borghi” promossa dalla Compagniadellozio. A causa di un problema di salute di un membro del cast, tuttavia, la messa in scena di “Spirito giocoso” al teatro Alveare di Varzo è rimandata a sabato 15 marzo, sempre alle 21.00. Chi avesse già acquistato il biglietto online, sarà possibile mantenere la prenotazione per la nuova data, oppure richiedere il rimborso.

La compagnia ossolana propone dunque “Spirito giocoso”, a cura dell’associazione culturale Arte. Questa la trama: Charles Condomine, un celebre scrittore che vuole documentarsi sul paranormale, organizza insieme alla seconda moglie Ruth una seduta spiritica. Durante la seduta, per errore, viene evocato lo spirito della prima moglie di Charles, Elvira, la quale si materializza nella casa dei Condomine, risultando però visibile solo al marito, scatenando da qui una serie di equivoci e colpi di scena.

Sul palco gli attori Monica Letizia, Andrea Gherardini, Vittoria Galante Proserpio, Fabiola Strim, Gessica Colli, Gian Maria Ferraris, Elisa Modelli, Alberto Gherardini. Musiche a cura di Romano Ricca; luci e audio Leonardo Locatelli.