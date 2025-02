Salvatore Zagami premiato dal Coni con la Stella di bronzo

Il Coni, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ha assegnato a Salvatore Zagami la Stella di bronzo, legata alla sua carriera cinquantennale. Un’onorificenza che ha visto premiato il dirigente di Rally Team New Turbomark a coronamento di una carriera professionale legata al motorsport, avviata nel 1973 come commissario di percorso e culminata con l’organizzazione di sei eventi stagionali, in diverse regioni italiane.

“Una grande soddisfazione, un onore per me ricevere un premio così importante – il commento di Salvatore Zagami – ringrazio l’Automobile Club d’Italia nella sua veste di unità proponente del riconoscimento. La passione per il motorsport è più viva che mai, immutata dall’organizzazione delle edizioni del Rally di Taormina degli anni novanta. Ricevere la Stella di bronzo del Coni mi regala ulteriori stimoli nel fare sempre di più per il nostro sport”.