Un fine settimana di pioggia nel Vco

Maltempo e temperature in calo: è quanto dobbiamo aspettarci, su tutto il territorio del Vco, per il fine settimana dell’8 e 9 febbraio. Secondo quanto riportato da Datameteo, il cielo sarà coperto per tutto il fine settimana, con rovesci di pioggia in arrivo a partire dal primo pomeriggio di sabato e che si faranno più intensi nella giornata di domenica.

Anche le temperature, dopo alcuni giorni più miti, tornano ad abbassarsi. Nella giornata di sabato 8 febbraio la minima si aggira intorno allo 0, mentre la massima non arriverà oltre i 6 gradi. Dati simili anche per domenica 9 febbraio.