Case: gli stranieri cercano il Piemonte, ma non il Vco

Gli stranieri comprano meno case nel Vco. A rivelarlo sono i dati pubblicati in queste ore dal portale gate-away.com, specializzato in compravendite proprio per clienti stranieri, secondo cui la nostra provincia – che negli anni scorsi risultava essere tra le più appetibili sul mercato immobiliare – è scivolata al quartultimo posto tra quelle piemontesi: 9,95% il suo grado di appeal.

Nella classifica “al contrario” ora precediamo soltanto i “cugini” novaresi (4,38%), Biella (2,5%) e Vercelli, fanalino di coda col 2,27%. La fotografia del Vco è in controtendenza con quella della regione diventata, secondo gli esperti di gate-away, una terra di investimenti per americani (24,03%), inglesi (11,28%) e tedeschi (8,77%). In cima alla graduatoria generale c’è il Monferrato (30,72%), seguito da Torino (18,01%) e da Cuneo (16,62%).

Gli acquirenti, così emerge dal report, cercano soprattutto ville con giardino o casolari di ampie dimensioni. La richiesta, sempre secondo i dati, è aumentata del +82% nel periodo che va dal 2020 al 2024.