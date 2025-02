Servizio civile universale, 31 posti disponibili nel Vco

Restano ancora pochi giorni per inviare la propria candidatura per il servizio civile universale, per il quale sono disponibili 31 posti nel Vco: il bando scade alle ore 14.00 di martedì 18 febbraio. È previsto un compenso mensile di 507,30 euro, con 25 ore settimanali su 5 giorni di servizio per 12 mesi. Nell’anno del servizio civile viene proposta una formazione specifica per la realizzazione delle attività nelle sedi e una formazione generale che contestualizza l’esperienza, evidenzia la finalità del servizio civile e offre momenti di confronto tra i giovani. I progetti prevedono un percorso di tutoraggio per accompagnare gli operatori volontari nella ricerca di un lavoro al termine del progetto. L’aver completato senza demeriti i mesi obbligatori di servizio, consente l’accesso ad una quota riservata pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni.

I 31 posti di servizio civile disponibili nella provincia del Vco sono distribuiti su 10 progetti che riguardano quattro ambiti prevalenti: cultura, ambiente, educazione e assistenza.

I progetti e le diverse attività sono presenti in tutta la provincia: 13 posti a Verbania (4 in comune, 3 presso il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, 3 al Museo del Paesaggio e 1 posto ciascuno per provincia, protezione civile, Casa della Resistenza); 4 a Gravellona Toce in comune (biblioteca, politiche sociali, ufficio ambiente e polizia municipale); 7 a Omegna in comune (biblioteca, ufficio cultura, ufficio turistico) e presso Ciss Cusio (1), associazione Mastronauta (1), Forum (1) e Asl Vco (1); 5 in Ossola, al Museo Palazzo San Francesco di Domodossola (2) a Varzo (Aree protette dell’Ossola 1) e a Vogogna (Parco della Val Grande 2) e ancora 1 posto a Cannobio (Opera Pia Uccelli) e 1 posto a Baveno (scuola materna Henfrey).

Con i progetti “Musei in azione e leggere in rete” ci saranno attività nei principali musei e nelle biblioteche civiche del centro rete Vco; “L’uomo e la biosfera e protagonisti nel proprio territorio” prevedono attività nei parchi, nelle aree protette e con la protezione civile ed organizzeranno percorsi di educazione e monitoraggio ambientale negli uffici comunali; “Spazi attivi di comunità e giovani fuoriclasse” si dedicheranno al tema dei minori e dell’educazione con proposte ed informazioni per i giovani su servizi ed opportunità disponibili; mentre ci sarà spazio per i più fragili in “Comunità in crescita” e “Ascoltiamo i ragazzi demotivati” con attività per minori e giovani che intendono contrastare condizioni di disagio ed esclusione; “Anziani fragili e qualità della vita” prevede invece attività di assistenza per la terza età, mentre “Abitare l’autonomia e l’inclusione” è pensato come aiuto per persone diversamente abili.

Le candidature, con accesso tramite Spid, devono essere presentate obbligatoriamente sulla piattaforma del dipartimento all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre il 18 febbraio. La cooperativa Aurive mette a disposizione uno staff per un aiuto nell’orientamento, nella compilazione della domanda, nella descrizione dei progetti e delle sedi. Sono presenti anche posti dedicati a giovani con minori opportunità. Per dubbi o semplicemente per capirne di più è possibile mandare un messaggio tramite WhatsApp (dalle 9.00 alle 13. 00 al numero 338 3868640 e dalle 14.00 alle 18.00 al numero 335 1344521) o via e-mail (serviziocivile@aurive.it) per fissare una call o un incontro in presenza.