Svizzera, bocciata l’iniziativa “per la responsabilità ambientale”

Pesante sconfitta quella subita in Svizzera dall’iniziativa per la responsabilità ambientale.

L’iniziativa dei Giovani Verdi ha subito un brutto colpo, più pesante di quanto prevedessero i sondaggi. Il 69,8% del popolo ha scritto “no” sulla scheda di voto. L’iniziativa chiedeva di aggiungere alla Costituzione un articolo che avrebbe obbligato l’economia nazionale a evolversi nel rispetto dei limiti planetari.

Secondo i sondaggi Ssr, la maggioranza della popolazione svizzera condivide l’idea di preservare le risorse del pianeta. Ma teme che l’azione dei Giovani Verdi avrebbe ‘’minacciato la prosperità svizzera e aumentato il costo della vita sembrano aver fatto breccia’’.

Il “no” meno convinto è stato espresso dagli elettori e dalle elettrici di Basilea-Città (54,7 per cento). A Neuchâtel la proporzione di “no” è stata del 58% e a Ginevra del 58,3%. In Ticino il ‘’no’’ è stato il 69,4, in Vallese il 76,3 per cento.