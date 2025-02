Il Lens, il nuovo re della redditività sul mercato

L’RC Lens è diventato una delle rivelazioni del calcio europeo grazie a due fattori: un grande rendimento in campo e un impressionante curriculum sul mercato dei trasferimenti, riuscendo a vendere e comprare nuovi giocatori con margini di profitto molto alti. Il club francese si è distinto nelle scommesse calcio grazie al suo eccellente scouting, diventando al contempo il nuovo punto di riferimento dell’economia calcistica.

Un modello sportivo esemplare

Storicamente, l’RC Lens ha oscillato costantemente tra Ligue 1 e Ligue 2, ma negli ultimi anni sembra aver trovato la formula per crescere in modo solido. Dopo l’ultima promozione nella massima categoria del calcio francese, il club è riuscito a rinforzare la rosa senza far lievitare i costi, individuando sempre i calciatori più adatti al progetto.

La politica di acquisti si basa su un mix di calciatori giovani ed esperti, una pratica che molti club hanno cercato di adottare senza successo. Il Lens ne ha tratto vantaggio procedendo in maniera graduale, con una rete di osservatori che copre la Francia, ma anche i mercati emergenti di Europa e Africa.

In questo modo, il club riesce a individuare i talenti molto presto, prima che il loro valore esploda nel mercato calcistico, quindi li acquista a prezzi contenuti e li forma secondo la filosofia della squadra, garantendo un buon periodo di adattamento e un maggiore attaccamento alla maglia. In seguito, se questi giocatori si mettono in mostra e giocano bene nel proprio ruolo, il Lens può venderli a un prezzo di gran lunga superiore rispetto a quello d’acquisto.

Ma non si tratta solo di vendere, perché la squadra sta iniziando a trattenere alcune pedine chiave per assicurarsi un buon rendimento in campo. La politica è chiara: vendere uno o due giocatori importanti all’anno, reinvestendo il ricavato nell’acquisto di nuovi giovani talenti promettenti. In questo modo, il club mantiene una spina dorsale competitiva e tiene i conti in ordine.

La formula della redditività

Uno dei maggiori meriti del Lens è stata la capacità di trasformare le esigenze del calcio moderno in opportunità di business. Questo si nota soprattutto nella sua abilità nel concludere operazioni di mercato apparentemente di basso profilo, che poi frutteranno enormi profitti. Per questo motivo, il club si è guadagnato il soprannome di “nuovo mago del mercato”, con cessioni che triplicano l’esborso iniziale.

A tal fine, il club ha implementato una strategia suddivisa in:

1. Identificazione del talento: al termine di un processo di analisi, lo staff tecnico e la direzione sportiva individuano i profili adatti alle esigenze della squadra.

2. Sviluppo e valorizzazione: una volta acquistati, i giocatori ricevono un piano personalizzato e, se necessario, vengono ceduti in prestito a club di categoria inferiore per acquisire esperienza e fiducia. I calciatori vengono, inoltre, sostenuti nell’apprendimento della lingua e nell’integrazione sociale e familiare.

3. Cessione intelligente: se un giocatore dimostra il proprio valore nel club, spesso attira l’attenzione di squadre con maggior potere finanziario. L’RC Lens cerca di vendere nel momento più propizio, negoziando da una posizione di forza grazie alla possibilità di sostituire il giocatore in partenza con alternative già individuate.

In questo modo, la rosa può rinnovarsi costantemente, con le cessioni dei giocatori chiave che finanziano l’arrivo di nuovi talenti. Non si tratta di un modello speculativo, bensì di una scommessa sulla stabilità sportiva e su una crescita graduale. La dirigenza insiste sul fatto di non voler essere un “club venditore”, ma che si pone l’obiettivo di mantenere un progetto competitivo.

La sfida, d’ora in poi, sarà rimanere fedeli a questa filosofia anche negli anni a venire e continuare a migliorare costantemente le prestazioni. Altri club cercheranno di imitare il modello del Lens e questo potrebbe creare più concorrenza sul mercato, quindi rendere più difficile anticipare eventuali rivali nell’acquisizione dei migliori giocatori in erba.