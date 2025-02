Tanta neve sulla pista di fondo della val Loana

La meravigliosa Val Loana, luogo incantato nel Parco naturale della Val Grande nel territorio del comune di Malesco, quest'anno è indiscussa regina dello sci di fondo vigezzino. Ottanta centimetri di neve naturale su una pista da 5km e mezzo a 1300 metri, accessibile gratuitamente e percorribile anche con le ciaspole e le pelli per raggiungere l'alpe Scaredi.

“Con grande fatica lo sci club è riuscito a preparare a Santa Maria Maggiore, presso il Centro fondo, una pista lunga un chilometro e mezzo per lo più con neve artificiale, ma in val Loana la neve c'è - spiega il sindaco di Malesco Enrico Barbazza - quest'anno la nostra valle è diventata il punto di riferimento per lo sci di fondo, tanto che recentemente ha ospitato le gare del circuito provinciale e in questi giorni alcune scuole sci della Lombardia vi si stanno allenando con i loro ragazzi”.

In val Loana lo sci club ha aperto un punto per il noleggio dell'attrezzatura, ma l'accesso in pista è gratuito. I due rifugi presenti, soprattutto nel week end, garantiscono un'apertura parziale per il ristoro degli sciatori.

“In un inverno con poca neve e temperature che già stanno alzandosi, Malesco continua comunque ad attirare turisti - spiega il sindaco - abbiamo avuto tante presenze durante le festività natalizie e anche nei fine settimana. Oggi si può sciare in val Loana e, finché le temperature lo consentiranno, pattinare sulla pista di ghiaccio alla Peschiera. Il turismo è cresciuto molto negli ultimi anni, grazie anche alle tante iniziative, agli eventi e all'offerta culturale garantiti dalle tante associazioni, dalla Pro Loco e dall'Ecomuseo".

Tra pochi giorni partirà il Carnevale, che a Malesco ha una tradizione centenaria, ed è in fase di definizione il calendario degli eventi dei prossimi mesi: "Stiamo lavorando - precisa il sindaco - e mettendo a punto le tante iniziative, che vedono confermato Malescorto e il Malescomics, quest'ultimo nato lo scorso anno e che tanto successo ha riscontro. Ma ci saranno anche eventi più piccoli in grado di soddisfare il pubblico più vario”.