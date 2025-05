Vogogna protagonista de "I venerdì del Touring Club Italiano" su radio InBlu2000

Nella mattinata di venerdì 16 maggio il vicesindaco di Vogogna, Silvia Guglielminpietro, è stata ospite della radio InBlu2000 durante la trasmissione "I venerdì del Touring Club Italiano", che racconta i tesori custoditi nei borghi più belli d’Italia.

Il vicesindaco ha accompagnato gli ascoltatori in un tour del paese, insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, alla scoperta di tutti i principali punti di interesse. “Si parte dal centro storico – le parole di Guglielminpietro – e in particolare da via Roma, dove incontriamo subito il Palazzo Pretorio. Da qui, tramite una scalinata, arriviamo fino al Castello Visconteo”. L’itinerario consigliato per scoprire Vogogna passa poi dalla Rocca medievale e da qui fino alla frazione di Genestredo.

Si è poi parlato del patrimonio naturalistico del comune, che è sede del Parco Val Grande, ma anche delle specialità enogastronomiche: tra i prodotti tipici del paese sono state citate le offelle, biscotti nominati prodotti Doc.

Un’importante vetrina, dunque, per far conoscere Vogogna - unico comune del Vco ad essere riconosciuto tra i “borghi più belli d’Italia” - ma anche tutto il territorio ossolano a livello nazionale.