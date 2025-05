Turismo, per casette mobili e caravan non più necessarie autorizzazioni della Soprintendenza

Dal Governo arriva un’importante semplificazione per il turismo all’aria aperta e i villaggi turistici. Grazie alla collaborazione tra il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il ministro del Turismo Daniela Santanché, non sarà più necessario avere le autorizzazioni dalla soprintendenza per le singole casette mobili e per i caravan. Sarà sufficiente avere il nullaosta come villaggio.

«Aiutare il turismo vuol dire non soltanto stanziare dei fondi, ma semplificare le procedure per permettere al settore di crescere senza intoppi: grazie alle interlocuzioni all’interno del Governo da oggi i visitatori e le realtà del turismo all’aria aperta e dei villaggi turistici avranno un’opportunità in più, grazie alla sburocratizzazione delle procedure sulle singole casette mobili e i caravan - ha affermato l’assessore alla Cultura, Turismo e Sport della Regione Piemonte Marina Chiarelli -. Questo provvedimento si aggiunge ai 3,7 milioni di euro che abbiamo stanziato per questo importante settore, che è in piena crescita».