Il Chiari ai play off anche con i gol di Riccardo Pesce

Si è fermata ai play off la corsa del Chiari, formazione di calcio Prima Categoria che milita nel girone F in provincia di Brescia.

Una stagione alla quale ha contributo anche l’ossolano Riccardo Pesce, ex giocatore della Juventus Domo che da un anno si è trasferito per lavoro in Lombardia.

In attesa di rientrare in Ossola, Pesce ha così continuato a coltivare la sua passione per il calcio e ha militato nelle file del Chiari che ha conquistato, con 56 punti, il quarto posto in classifica nel girone vinto dalla Virtus Aurora Travaglio con 70 punti. Una stagione nella quale Pesce ha realizzando sei reti.