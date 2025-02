Turno infrasettimanale in DR1: Cestistica e Fulgor a caccia di conferme

Turno infrasettimanale in Dr1, con Findomo Pediacooph24 e Paracchini Expo Foma sul parquet questa sera. La Cestistica torna al Pala Raccagni per il tris di vittorie consecutive: i granata se la vedranno con lo Sporting Borgomanero, avversario alla portata anche se temibile specialmente in fase offensiva. Big match invece per la Fulgor: a Novara in palio la piazza d'onore alle spalle di Galliate.

"Per noi - cosi coach Verri - è un bel test: arriviamo a questa partita con il morale alto e con la consapevolezza di potercela giocare. Proveremo qualche cosa di diverso anche a livello tattico, magari con qualche zona e con quintetti particolari: siamo al completo e proveremo a fare il colpaccio contro una squadra forte, ben allenata, che in casa non ha mai perso".