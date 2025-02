Controlli dei carabinieri: nove patenti ritirate per guida sotto l'effetto di alcol e droghe

Negli ultimi due giorni i carabinieri del comando provinciale hanno effettuato una serie di controlli in particolare in nei maggiori centri dell’Ossola. Sotto la lente dei militari l’abuso di sostanze alcoliche alla guida, lo spaccio e il consumo di stupefacenti, che associato alla guida è causa di incidenti stradali. Controllati anche due locali unitamente ai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro. Complessivamente sono state denunciate 12 persone mentre altre tre sono state segnalate all’autorità amministrativa quali assuntori.

In particolare, sono state denunciate due persone per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, una delle quali nonostante il rifiuto a sottoporsi al test. Per entrambi il ritiro della patente di guida. Sette persone sono state denunciate invece per guida in stato di ebrezza, di queste due a seguito di due distinti incidenti stradali, per fortuna senza feriti, uno a Villadossola e uno a Domodossola. Per un altro di questi, avendo riportato un valore superiore a 1,5 g/l, oltre al ritiro della patente è scattato anche il sequestro del veicolo.