Installano telecamere di sorveglianza irregolari: segnalati due locali pubblici

Durante i consueti controlli del fine settimana, i carabinieri del comando provinciale di Verbania hanno collaborato con i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Omegna per il controllo di alcuni locali pubblici. In particolare, sono stati controllati due locali, uno a Domodossola e uno a Crevoladossola, che sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per aver installato un sistema di videosorveglianza senza la prevista autorizzazione del competente ispettorato territoriale del lavoro.