L'oratorio si prepara alla sfilata del Carnevale domese

L'oratorio di Domodossola si sta preparando al Carnevale. Il tema di quest'anno sarà lo spazio: i ragazzi più grandi saranno vestiti da astronauta e quelli più piccoli da marziani. È possibile richiedere il costume in oratorio entro mercoledì 19 febbraio al costo di 10 euro per adulti e 8 euro per i bambini.

Il 2 marzo i ragazzi dell'oratorio sfileranno al Carnevale Domese. Il giorno successivo ci sarà una grande festa in maschera all' oratorio del Sacro Cuore in via Montegrappa, dalle 16.30 in poi, con giochi e animazione. Alle 19.00 è in programma la cena di Carnevale che prevede: antipasto, paniscia novarese oppure pasta, dolce e acqua. Bibite, birra e vino saranno acquistabili separatamente. Il menù adulti costa 15 euro e quello per bambini 10 euro. È necessaria la prenotazione al numero 0324 243190.