Prendono il via giovedì 11 luglio le quattro serate organizzate dalla Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco e dedicate ai bambini. Ogni giovedì una piazza di Malesco ospita infatti la baby dance, per una serata di divertimento per i più piccoli.

Il primo appuntamento è l’11 luglio in piazza Sostine. Si proseguirà poi il 18 luglio in piazza Stazione, il 25 luglio al circolo Urtett (Zornasco) e il 6 agosto in piazza Cavalli (Finero). L’ingresso, a partire dalle 20.45, è a offerta libera.