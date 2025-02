Una giornata di festa al centro anziani di Pontetto

Una giornata di festa in vista di Carnevale, domenica 16 febbraio, a Montecrestese. L’appuntamento è fissato alle 11.30 al centro anziani di Pontetto, dove è in programma la distribuzione di polenta e tapelucco, salamini o gorgonzola. Nel pomeriggio, dalle 15.00, una seconda distribuzione. Al termine del pranzo, dalle 12.30 in poi, un pomeriggio in compagnia. L’evento è a ingresso libero e aperto a tutti.