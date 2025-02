Domodossola in lutto: addio a Suor Annalidia Nobile

Lutto in Ossola e nella comunità rosminiana per la morte all'età di 86 anni di suor Annalidia Nobile la religiosa rosminiana è morta nell'Rsa di Via Romita dove era ospite negli spazi di continuità assistenziale dopo il ricovero all'ospedale San Biagio. Originaria di Monte Compatri da quindici anni era nel monastero delle suore Rosminiane della Provvidenza di via Paolo Silva. Suor Annalidia è stata maestra e catechista alla scuola primaria dell'istituto Antonio Rosmini

Prima di giungere a Domodossola ha insegnato e prestato servizio apostolico a Trapani, a Roma a Milano, a Bioglio, a Intra e a Chiavari.

“Era una donna buona di preghiera e di pace - raccontano le consorelle – mancherà molto alla nostra comunità, ma siamo certe continuerà ad aiutarci dal cielo”

Una coincidenza significativa o la Provvidenza: la suora rosminiana è morta mentre in città i Rosminiani e le Rosminiane ricordano la festa della Cella ovvero l'arrivo del loro fondatore il Beato Antonio Rosmini a Domodossola.

I funerali di suor Annalidia si svolgeranno lunedì 17 febbraio alle 14.30 nella chiesa Collegiata di Domodossola.