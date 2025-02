La Findomo Pediacooph24 domina i Rices Vercelli: terza vittoria di fila

Pronostico rispettato e senza affanni. La Findomo Pediacooph24 tritura i Rices Vercelli per 88-60, conquistando cosi la terza vittoria consecutiva e risalendo ulteriormente la classifica in vista del derby al PalaBagnella di venerdi sera contro la Paracchini Expo Foma. Tutto facile ieri per i granata al PalaRaccagni: match deciso già nel primo tempo, con gli ossolani in controllo con vantaggio in doppia cifra(44-31).

Nel secondo tempo il divario è ulteriormente cresciuto, sfiorando i trenta punti finali. Top scorer Carusi con 18 punti, poi Frank e Clerici con 14. In doppia cifra anche Realini a 13, mentre Donaddio si è fermato a 9 punti.

"Avevo chiesto ai ragazzi di non abbassare la guardia e lo hanno fatto: bene cosi - il commento del presidente Guerra.