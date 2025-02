Anci Giovani, Simone Martoccia eletto rappresentante del centrosinistra del Vco

Venerdì 15 febbraio, presso la sede della città metropolitana di Torino, si è svolta l'assemblea congressuale di Anci Giovani, che ha visto l'elezione del nuovo coordinamento regionale. A rappresentare il Vco come unico eletto del centrosinistra in rappresentanza del Partito Democratico, è Simone Martoccia, giovane consigliere comunale di Verbania.

“Questa elezione è per me una sfida stimolante, e sono entusiasta di poter contribuire alla costruzione di una rete di amministratori giovani impegnati per il benessere delle nostre comunità. È fondamentale dare spazio alla formazione dei giovani amministratori, affinché possiedano gli strumenti necessari per svolgere al meglio il loro ruolo”, ha dichiarato.

L’obiettivo di Martoccia e degli altri membri del nuovo coordinamento è affrontare le tematiche di maggiore interesse per il territorio, con un focus particolare sulla creazione di opportunità per i giovani e sull'affrontare le sfide che caratterizzano la vita nelle comunità locali.