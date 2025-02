Anche a Montecrestese si festeggia il Carnevale

Anche a Montecrestese tutto è pronto per festeggiare il Carnevale, con la Pro Loco che ha organizzato una serie di appuntamenti per stare insieme all'insegna del divertimento e dell'allegria.

Si comincia venerdì 21 febbraio alle 21 con la serata di teatro comico e la partecipazione di un personaggio famoso, e si prosegue sabato 22 febbraio con il pomeriggio dedicato ai bambini, balli in maschera e spettacolo. Alle 19.30 poi vi sarà la distribuzione di polenta e salamini e alle 21 il ballo in maschera per tutti. Durante la serata saranno premiate le maschere più belle ed i gruppi più numerosi.