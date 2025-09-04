A Domodossola letture e musica con “Trallallero”

Settembre si apre con allegria alla Biblioteca Civica “G. Contini” di Domodossola, grazie al laboratorio “Trallallero”, iniziativa del programma Nati per la musica in collaborazione con l’associazione SuoniAmo.

Questa volta, tra letture e brani musicali, i bambini saranno coinvolti in una speciale “caccia ai mostri”. Nessuna paura, però: l’avventura sarà all’insegna del divertimento e della fantasia, per vivere insieme la magia delle storie.

L’appuntamento è fissato per sabato 6 settembre alle ore 10.30 e rientra nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia “Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia”, sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo.

L’attività è consigliata per i bambini dai 3 ai 6 anni e rappresenta un’occasione preziosa per trascorrere del tempo in compagnia, condividendo emozioni e scoperte.

Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando allo 0324/242232 oppure scrivendo a biblioteca@comune.domodossola.vb.it.