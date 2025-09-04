Asta benefica del Motoclub di Pieve Vergonte per il progetto “Good Vibration”

Un’asta benefica per raccogliere fondi a favore del progetto “Good Vibration”, che prevede la realizzazione di un sidecar dedicato al trasporto di persone con disabilità.

L’appuntamento è per venerdì 19 settembre alle ore 20, presso la sede dei 22 Originals a Pieve Vergonte. Durante la serata saranno messi all’incanto una moto, una Suzuki 600, numerosi pezzi di ricambio e capi di abbigliamento dedicati al mondo biker. L’evento sarà accompagnato da un’apericena aperta a tutti i partecipanti.

Il presidente del Motoclub, Federico Iolita, spiega lo spirito dell’iniziativa: "Per aiutare il progetto abbiamo deciso di organizzare quest’asta. È più una cosa goliardica che professionale, ma volevamo dare il nostro contributo. Molti di noi hanno in garage pezzi di ricambio che da anni non usano, ma che restano comunque oggetti di valore: manubri, selle, marmitte e altro ancora".

Tra gli articoli in palio spicca anche una moto speciale: "È la stessa che era stata messa in palio alla lotteria durante la festa di Pieve. La signora che l’aveva vinta, molto attenta al sociale e vicina a realtà come i Dottor Clown, ha deciso generosamente di rimetterla a disposizione per questa raccolta fondi". All'iniziativa hanno dato la propria collaborazione anche gli Hurricanes.