Così puoi cambiare la tua stufa a pellet o a biomassa a costo zero

Sei alla ricerca di un modo semplice e conveniente per sostituire la tua vecchia stufa a pellet e adeguarti alle nuove normative sulle emissioni? In Piemonte è arrivata una soluzione straordinaria: una proposta commerciale che ti permette di avere una nuova stufa certificata a 5 stelle senza alcun costo finale. Scopri come approfittare di questa opportunità unica e tutti i dettagli dell'offerta.

Cosa offriamo

La nostra proposta prevede:

Sostituzione gratuita della stufa a pellet con una nuova certificata 5 stelle.

Sono disponibili tre modelli in acciaio:

7 kW: ideale per ambienti piccoli e medi.

9 kW: perfetta per spazi più grandi.

10 kW: per ambienti molto ampi.

Colori disponibili: Bianco, nero e bordeaux.

Installazione inclusa: ci occupiamo di tutto, dal sopralluogo fino al collaudo della nuova stufa.

Costo per il cliente: 0 €, grazie all’anticipo degli incentivi previsti.

Come funziona

La proposta si basa sull’utilizzo di due principali incentivi:

Conto Termico 2.0 (nazionale):

Sconto immediato sul prezzo della stufa grazie al contributo Conto Termico.

Rimborso garantito entro 90 giorni dall’approvazione della pratica.

Contributo Regionale Piemonte (1.500 €):

il cliente anticipa il contributo regionale (1.500 €) tramite un finanziamento con pre ammortamento di 120 giorni, che può essere rimborsato senza alcun costo alla ricezione del contributo.

Bonifico che verrà rimborsato dalla Regione Piemonte entro 90 giorni dall’inserimento della pratica

Tutte le nuove stufe rispettano le normative più recenti sulle emissioni, garantendo un adeguamento normativo perfetto per la tua casa.

Per ulteriori informazioni sul contributo regionale, consulta il portale ufficiale della Regione Piemonte: Sostituzione generatori alimentati a biomassa legnosa

Vantaggi per il Cliente

Aderire a questa proposta significa godere di numerosi vantaggi:

Nessun costo finale: L’intero importo è coperto dagli incentivi statali e regionali.

Installazione gratuita: Non dovrai pensare a nulla, ci occupiamo noi di tutto.

Conformità ambientale: La tua nuova stufa sarà certificata 5 stelle, rispettando le più severe normative sulle emissioni.

Velocità e semplicità: Contributo regionale rimborsato entro 90 giorni

Processo dettagliato

Ecco come rendiamo tutto semplice e veloce per te:

Preventivo gratuito: Valutiamo le tue esigenze e ti aiutiamo a scegliere il modello più adatto.

Pratiche amministrative: Ci occupiamo di tutta la documentazione necessaria per accedere agli incentivi.

Installazione professionale: Rimuoviamo la vecchia stufa e installiamo la nuova, pronta all’uso.

Anticipazione finanziaria: l’importo coperto dal contributo Regionale viene anticipato tramite :

finanziamento con preammortamento di 120 gg

bonifico: il cliente effettua il pagamento e riceve il rimborso direttamente dalla Regione Piemonte entro 90 gg

Rimborso rapido: Il contributo regionale viene accreditato entro 90 giorni dalla pratica.

Esempio pratico

Per capire meglio come funziona la proposta, vediamo un esempio concreto:

Modello scelto: Stufa a pellet 10 kW

Prezzo della stufa e installazione: 3.000 €

Contributo Conto Termico (Nazionale): 1.500 € (scontato immediatamente).

Contributo Regione Piemonte: 1.500 € (anticipato o rimborsato).

Costo finale per il cliente: 0 €.

Perché sceglierci?

Siamo esperti nel settore energetico e nella gestione di incentivi, ecco perché scegliere noi.

Esperienza: anni di attività nel settore e competenza nella gestione delle pratiche.

Semplicità: ci occupiamo di ogni dettaglio per farti risparmiare tempo e denaro.

Velocità: rimborso garantito in tempi rapidi, senza intoppi.

Contattaci ora per un preventivo gratuito

Non perdere questa opportunità unica per sostituire la tua stufa a pellet con una nuova, a costo zero. Adegua il tuo impianto, migliora la qualità dell’aria e risparmia grazie agli incentivi statali e regionali.

Sede e uffici: la nostra sede è ad Alba, in corso Piave 176/D.

Telefono: il nostro servizio di assistenza è disponibile dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Numero: 0173 280 403

WhatsApp: 366 703 67 35

Mail: per maggiori informazioni, scrivici a info@condizionati.com .

Per approfondire le informazioni sui contributi regionali, visita il portale ufficiale: Sostituzione generatori alimentati a biomassa legnosa