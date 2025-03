La programmazione della settimana al Cinema Corso

Questa settimana, il Cinema Corso offre una programmazione ricca e variegata, con film che spaziano dal thriller adatti a chi cerca adrenalina, alla commedia che esplora le dinamiche della vita quotidiana, fino ad un'anteprima esclusiva sul cinema e un adattamento live-action della fiaba Disney più amata. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere:

MR. MORFINA

Un thriller che ti terrà col fiato sospeso!

Il protagonista Nathan Caine (Jack Quaid) vive una vita apparentemente normale nonostante una rara malattia che gli impedisce di provare dolore fisico. Cresciuto in un ambiente protetto, tutto cambia quando la donna che ama viene presa in ostaggio durante una rapina. La sua insensibilità al dolore diventa la sua più grande forza. Determinato e implacabile, Nathan si trasforma da uomo introverso a una macchina da combattimento, pronto a tutto per salvarla.

Orari di Proiezione:

Giovedì 27 marzo: 20.30

Venerdì 28 marzo: 17.30

Sabato 29 marzo: 15.30 – 20.30

Domenica 30 marzo: 17.30

E POI SI VEDE

Le ambizioni e le sorprese della vita di tre ragazzi in un film tutto da scoprire!

Federico, Fabrizio e Luca sono uniti da un sogno comune: vincere il concorso per un posto da impiegato nell'ufficio legale del Comune. Ma solo uno di loro riuscirà a realizzare il suo sogno, fin quando le cose prenderanno una piega inaspettata, cambiando per sempre le loro vite.

Orari di Proiezione:

Venerdì 28 marzo: 20.30

Sabato 29 marzo: 17.30

Domenica 30 marzo: 15.30 – 20.30

Lunedì 31 marzo: 20.30

BIANCANEVE – IL LIVE-ACTION DELLA FIABA DISNEY

Un viaggio incantato nel regno di Biancaneve!

Rivivi la fiaba classica in un’avventura magica e ricca di coraggio. Biancaneve (Rachel Zegler) affronta la sua matrigna malvagia (Gal Gadot) e trova rifugio in una foresta incantata, dove incontrerà personaggi straordinari che la aiuteranno a combattere per il suo futuro.

Orari di Proiezione:

Venerdì 28 marzo: 17.30 – 20.30

Sabato 29 marzo: 15.30 – 17.30 – 20.30

Domenica 30 marzo: 15.30 – 17.30 – 20.30

Lunedì 31 marzo: 20.30

Giovedì 27 marzo - Ore 21.00

In esclusiva: IVANA GLORIA PRESENTA IL CORTOMETRAGGIO SUL CINEMA CORSO

A seguire, una proiezione speciale “Come Se Non Ci Fosse un Domani”, un film da non perdere che esplora le incertezze e le sfide del presente, con un cast eccezionale e una trama che ti terrà con il fiato sospeso.